Связь каталонских сепаратистов с Кремлем: Пучдемон сделал заявление

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал фейковых новостями информацию о связи движения за независимость с Россией. Об этом сообщает El Pais.

"Было опубликовано много фейковых новостей о связи Каталонии и России. Однако посмотрите на результаты и факты: этому нет доказательств, даже наоборот – русские боты поддерживают тезисы унионистов", – заявил Пучдемон.

В прошлом году испанские СМИ сообщали, что хакеры, находящихся на территории РФ, помогали власти Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме по вопросу независимости, который состоялся 1 октября 2017 года.

Позже национальный Криптологических центр Испании, подчиненный Национальном разведывательном центра, заявил, что не обнаружил кибератак со стороны РФ или иной страны во время кризиса в Каталонии.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.