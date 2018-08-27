Разведка Эстонии выступила с громким обвинением в адрес России

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран считает, что Россия стремится разрушить единство ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в понедельник в интервью газете "Постимеэс".

"Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО", - сказал он. Это, по его словам, "представляет прямую угрозу Эстонии".

Как добавил Марран, департамент внешней разведки Эстонии ранее уже обращал внимание на якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на различные события в Европе. "Мы говорили об этом в двух своих последних опубликованных докладах", – заявил он. "Я рад, что эта тема порождает дебаты, поскольку это лучшее оружие в борьбе с попытками оказать влияние", – добавил он.

Департамент внешней разведки Эстонии публикует доклад "Эстония в международной среде безопасности" ежегодно. Традиционно значительная его часть посвящена России.

В последнем таком докладе, опубликованном в феврале, в частности содержалось утверждение, что российские спецслужбы используют для вербовки иностранцев различные международные мероприятия, проходящие на территории РФ, включая "политические и экономические форумы, научные конференции, молодежные фестивали и спортивные соревнования".

Ранее сообщалось, что восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро.

Напомним, эстонский командующий спецназа рассказал, как сокрушит российскую армию.