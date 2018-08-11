Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро

В правовой комиссии Рийгикогу считают, что восточная граница с Россией должна быть построена за четыре года, передаёт ERR.

В Эстонии проект модернизации границы с Россией вызывает множество вопросов. Однако теперь обсуждение ее стоимости в размере 250 млн евро отошло на второй план. Правовая комиссия Рийгикогу призывает принять все меры, чтобы сократить время строительства до четырёх лет.

Депутаты поручили гендиректору Департамента полиции и погранохраны подготовить список юридических нюансов, которые не позволяют ускорить процесс.

"Мы сделали предложение гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру в течение дня подготовить пояснительную записку с перечнем всех правовых аспектов и проблемных мест, на которые тратится время подрядчика. Теперь мы ждём это письмо. Тогда мы сможем взять инициативу на себя и ускорить процесс", – заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в свою очередь поясняет, что граница нуждается в срочной модернизации, поскольку в нынешних условиях нарушителей удаётся ловить уже после их незаконного проникновения в Эстонию. А каждый подобный инцидент обходится государству в сотни тысяч евро.

"Если мы посмотрим на 2015 — 2016 годы, у нас было очень много расследований, где мы расследовали уголовные дела группировок, которые занимались контрабандой. И контрабанда — это не только сигареты и топливо, это и люди, например, в то время были вьетнамцы. Если мы посмотрим, сколько стоит одно расследование, то оно обходится государству приблизительно в полмиллиона евро", – пояснил Вахер.

По мнению Карилайда, расходы на строительство восточной границы частично должен покрыть Евросоюз.

Отметим, что командующий войсками специального назначения Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги сказал, что российская армия может дойти до столицы Эстонии за два дня, но она потерпит сокрушительное поражение в Таллине.

Ранее экс-президент Эстонии объяснил, почему РФ не угрожает его стране. В то же время он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

Напомним, недавно в Украину совершила визит президент Эстонии, чтобы обсудить перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС.