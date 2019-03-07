Редкая красная панда исчезла из зоопарка Франции: сотрудники собирают всех желающих на поиски

Сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни следов похищения

Фото из открытых источников.

Редкая красная панда исчезла из зоопарка Франции: сотрудники собирают всех желающих на поиски //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f83/408/5c7f83408794d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f83/408/5c7f83408794d.jpg 2019-03-07T05:34:00+02:00 Евросоюз Сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни следов похищения

Во Франции из парка животных в регионе Овернь пропала самка красной панды – один из самых редких питомцев зоопарка.

Сотрудники парка животных в регионе Овернь с воскресенья не могут найти одного из самых редких своих питомцев – самку красной панды, передает телеканал BFMTV.

Несколько дней сотрудники и добровольцы прочесывали местность возле опустевшего вольера, однако успехом поиски не увенчались. В связи с этим в среду парк позвал всех желающих принять участие в поисках красной панды, в результате которой, надеются в парке, животное удастся обнаружить.

Руководство зоопарка отмечает, что поймать красную панду – крайне трудная задача, так как они очень быстро передвигаются и отлично лазают по деревьям. В отличии от своего родственника – большой панды, пропавшее млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Руководство заповедника не знает, что произошло, сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни свидетельств того, что оно было похищено. При этом версия похищения рассматривается вполне серьезно, так как этот вид является довольно редким и включен в список Международной Красной книги со статусом "подвергающийся опасности".

Ранее мы писали, что агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор. Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

Напомним, посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

В Таиланде из-за игривого слона в местной реке чуть не утонула группа туристов:

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