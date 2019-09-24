Решение суда возобновить работу парламента в Британии: Джонсон сделал заявление

Борис Джонсон / Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента. Об этом Джонсон заявил вещательной корпорации BBC в Нью-Йорке, где он участвует в работе Генассамблеи ООН.

"Мы уважаем судебную власть и исполним это решение", - сказал Джонсон.

"Я не думаю, что это верное решение, однако мы будем его уважать и парламент, конечно же, возобновит работу", - добавил он, заявив, что не отступал от многовековой традиции приостановки работы парламента перед началом новой парламентской сессии.

"Не стоит сомневаться в том, что в нашей стране есть много людей, которые хотят остановить Brexit, помешать стране покинуть ЕС. Наш парламент сейчас не хочет ни приостанавливать свою работу, ни назначать новые выборы и, как мне кажется, пришла пора идти вперед", – отметил Джонсон.

По его словам, основной задачей правительства является осуществление Brexit не позднее 31 октября. С этой целью его кабинет продолжает переговоры с ЕС по заключению нового соглашения о Brexit.

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При этом Борис Джонсон не намерен подавать в отставку после того, как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение. Об этом агентству Рейтер заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

"По словам источника, премьер-министр Джонсон не подаст в отставку и сразу после своего выступления в ООН во вторник вылетит обратно в Лондон", - сообщает агентство. По словам собеседника Рейтер, вечером Джонсон также проведет по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета. Первоначально предполагалось, что британский премьер покинет Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в работе Генассамблеи ООН, в среду.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, в свою очередь, заявил, что парламент в среду возобновит свою работу после временной приостановки.

"Я проинструктировал ответственных лиц в Палате общин сделать все необходимое, чтобы завтра заседание палаты состоялось в 11:30 утра. Я связался с главами партий, и, если такой возможности не было, с высокопоставленными представителями партий, чтобы проинформировать их о моей точке зрения и подготовиться к тому, чтобы Палата общин начала выполнять свою работу", – сказал Беркоу.

По словам спикера, речь идет не о формальной процедуре созыва парламента и начале новой парламентской сессии, а о возобновлении прерванной работы законодательного органа, приостановка которой была признана незаконной.

"Решение суда было единогласным, недвусмысленным и безоговорочным. Как вы все знаете, Верховный суд постановил, что временная приостановка работы парламента была незаконной, поскольку она приводила к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои основные функции в судьбоносное для нашей страны время, – сказал Беркоу. - Граждане Соединенного Королевства имеют право на то, чтобы парламент выполнял свои основные функции, имел возможность следить за действиями исполнительной власти, призвать к ответу министров и принимать законы, если он примет такое решение".

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время. Британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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