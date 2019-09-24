Суд отменил решение Джонсона об остановке работы парламента Британии

Борис Джонсон / Фото: AFP

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, чтобы вывести королевство из состава Евросоюза, нарушает британское законодательство.

Как сообщил 24 сентября телеканал Sky news, соответствующее решение было принято Верховным судом Соединенного Королевства единогласно.

"Решение посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было неправомерным", – заявила председатель Верховного суда Бренда Хэйл.

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В то же время, Верховный суд признал право британских парламентариев собраться как можно быстрее.

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"Если только не существуют определенных неизвестных нам правил работы парламента, то они могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", – отмечается в постановлении.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время, британский премьер выразил готовность возобновить работу парламента после решения суда.

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