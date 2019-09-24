Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Суд отменил решение Джонсона об остановке работы парламента Британии

24 сентября, 13:41

Верховный суд королевства признал решение премьера заморозить работу обеих палат парламента незаконным

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, чтобы вывести королевство из состава Евросоюза, нарушает британское законодательство.

Как сообщил 24 сентября телеканал Sky news, соответствующее решение было принято Верховным судом Соединенного Королевства единогласно.

"Решение посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было неправомерным", – заявила председатель Верховного суда Бренда Хэйл.

Реклама

В то же время, Верховный суд признал право британских парламентариев собраться как можно быстрее.

В тренде
Facebook удалил группу украинцев, поддерживавших Трампа

"Если только не существуют определенных неизвестных нам правил работы парламента, то они могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", – отмечается в постановлении.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время, британский премьер выразил готовность возобновить работу парламента после решения суда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания парламент верховный суд Борис Джонсон Джонсон Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилияРоссия
В Брюсселе сообщили плохую новость для британского премьера Джонсона
В Брюсселе сообщили плохую новость для британского премьера ДжонсонаЕвросоюз
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условияхУкраина
Переговоры о новом контракте на транзит газа с Россией: Украина озвучила позицию
Переговоры о новом контракте на транзит газа с Россией: Украина озвучила позициюЭкономика
Экологически чистый и теплый: в Британии построили дом из пробок
Экологически чистый и теплый: в Британии построили дом из пробокЕвросоюз
"Трагедия всей нашей истории – то, что мы никогда не имели Великой миссии": интервью с Валерием ПримостомУкраина

Новости партнеров

Loading...