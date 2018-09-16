Россия что-то скрывает: вспыхнул очередной скандал вокруг Смоленской катастрофы

В Польше призвали Россию избежать любых действий, которые могут привести к порче обломков Ту-154М

В Польше заявили, что потребуют в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) от России вернуть обломки самолета Ту-154М, на борту которого разбился тогдашний президент страны Лех Качиньский. Onet сообщает, что соответствующий проект резолюции ПАСЕ рассмотрит в октябре.

"Постоянный отказ от возврата обломков и иных доказательств со стороны властей России является злоупотреблением правом, но также у Польши есть предположение, что России есть, что скрывать", – говорится в документе.

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По Чикагской конвенции любая страна, на территории которой случилась авиакатастрофа, должна вернуть все обломки и материальные ценности после завершения следствия стране, которой принадлежал аппарат.

Отмечается, что Польша требует вернуть обломки лайнера как можно быстрее, потому что это затягивает следствие. Кроме того, в проекте содержится призыв избежать любых действий, которые могут привести к порче обломков.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши.

В свою очередь министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу под Смоленском, которая убила польского президента в 2010 году.

Напомним, в апреле текущего года польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета. Следком России назвал свои версии Смоленской катастрофы.