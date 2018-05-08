Россия получила информацию от ОЗХО по делу Скрипалей

Постпредство РФ получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у РФ после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском Солсбери. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, пишет ТАСС.

"ОЗХО оказывала техническое содействие Великобритании и выпустила доклад". – отметил он

"У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу, – отметил дипломат. – Мы все эти вопросы задали, они недавно прислали нам ответ. Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне".

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона истерией.



