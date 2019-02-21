Российские хакеры атаковали Microsoft перед выборами в Европарламент

Мишенью хакеров стали более 100 европейских сотрудников влиятельных немецких организаций

Фото: Wylsacom.

Российские хакеры атаковали Microsoft перед выборами в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg 2019-02-21T16:02:00+02:00 Евросоюз Мишенью хакеров стали более 100 европейских сотрудников влиятельных немецких организаций

Компания Microsoft во второй раз за шесть месяцев выявила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.

Как отмечается, речь идет об атаках с использованием методики "адресного фишинга", когда хакеры рассылают фальшивые письма с целью заманить людей на сайты, которые выглядят подлинными, но на деле позволяют злоумышленникам проникнуть в корпоративные компьютерные системы своих жертв.

Как сообщили в Microsoft, атаки были связаны с хакерской группировкой APT28 – подразделением российской военной разведки, причастного к вмешательству на выборах в США в 2016 году.

Мишенью хакеров стали более 100 европейских сотрудников Немецкого фонда Маршалла, немецкого отделения Аспенский институт и Немецкого общества внешней политики – влиятельных организаций, занимающихся вопросами трансатлантической политики.

Атаки происходили в октябре-декабре 2018 года, накануне выборов в Европарламент в мае этого года. Эти атаки считают попыткой РФ подрыва демократических институтов в странах, которые она считает противниками.

Сообщается, что это уже второй раз за последние шесть месяцев, когда Microsoft публично сообщает о своих усилиях по противодействию группировке APT28, которую также иногда называют Strontium или Fancy Bear (Microsoft использует исключительно название Strontium). Незадолго до промежуточных выборов в США Microsoft обезвредила фишинговые операции, направленные против влиятельных консервативных организаций и американского Сената.

Напомним, Мещанский суд Москвы признал виновным украинского хакера Юрия Лысенко в хищении более 1 миллиарда рублей у банков Российской Федерации.

Кроме того, в США приговорили 29-летнего хакера из Киева Вадима Ермоловича к 2,5 годам тюрьмы за преступные действия на финансовых рынках. Ермолович был участником схемы по торговле похищенными, но еще не опубликованными официально, финансовыми данными.

В американской прокуратуре отмечают, что действия украинского хакера признаны в США крупнейшим взломом игровых финансовых рынков. В результате Ермолович получил более чем 100 миллионов долларов (76,96 млн фунтов) легальной прибыли.

В феврале прошлого года украинец признался в американском суде в краже неопубликованных пресс-релизов, которые использовались затем для инсайдерской торговли.

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