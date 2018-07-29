Российские хакеры атаковали немецкие медиакомпании

Мишенью злоумышленников также могла стать лаборатория, анализировавшая вещество, с помощью которого были отравлены Скрипали

Немецкие медиакомпании ZDF и WDR были подвержены атаке российских хакеров. IT-сети компаний в начале июня атаковала хакерская группа Sandworm, сообщает агентство AFP, со ссылкой на выдержки из еще не опубликованного материала журнала Der Spiegel.

ZDF подтвердила факт хакерской атаки, в то время как WDR отказалась от комментариев, объяснив это причинами, связанными с техникой безопасности. ZDF уточнила, что нападению подверглись менее десяти ее компьютеров, при этом утечки данных не произошло.

Федеральная прокуратура ФРГ намерена поручить расследование случившегося ведомству по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Как утверждает Der Spiegel, мишенью российских хакеров могла также стать швейцарская лаборатория в городе Шпиц, участвовавшая, в числе прочего, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Не так давно сообщалось о том, что российские хакеры провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США в 2017 году.

Напомним, что во время прошлогодних президентских выборов российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате.