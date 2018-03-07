В Великобритании выяснили, чем отравили экс-шпиона Скрипаля

Следователи в Скотланд-Ярде считают, что для отравления бывшего российского агента Сергея Скриппала и его дочери в Солсбери в воскресенье использовалось нервно-паралитическое отравляющее вещество.

Об этом пишет The Guardian.

Обе жертвы сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Медицинские и химические пробы, а также последствия у жертв указывают на нервно-паралитическое отравляющее вещество. Источники не обсуждают, какой именно – VX или зарин.

Ученые из Портона-Дауна помогли расследованию, которое возглавляет контртеррористическое командование Скотленд-Ярда, SO15, со значительной помощью со стороны разведывательных служб.

Была предпринята работа по обеззараживанию, чтобы избежать заражения в районе происшествия.

Москва отрицает претензии. Более подробная информация о том, что знают британские следователи, будет объявлена официально позже.

Источники, близкие к британской разведке, сказали, что тесты по токсикологии станут решающими. Они предупредили, что могут быть задействованы другие факторы или триггеры.

Напомним, Скрипаль был найден без сознания на скамейке в Солсбери в воскресенье днем. Женщина рядом с ним была идентифицирована как Юлия Скрипаль, 33 лет. Оба остаются в реанимации после контакта с "неизвестным веществом".

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.