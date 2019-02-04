Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште

Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву

Фото: facebook.com/aeroport.zp.

Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg 2019-02-04T00:47:31+02:00 Евросоюз Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву

Российский лайнер экстренно прервал полет после вылета из Белграда в Москву из-за запаха дыма в кабине, сообщил осведомленный источник.

"Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву. Однако после вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту – Будапеште", – сказал источник.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту венгерской столицы. Никто не пострадал.

"В ближайшее время за пассажирами вылетит резервный борт. Пока они остаются в аэропорту и обеспечиваются питанием", – сказал он.

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Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

А ранее в Польше молния попала в самолет, который был вынужден вернуться в аэропорт уже через 10 минут после взлета. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

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