Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште
Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву
Российский лайнер экстренно прервал полет после вылета из Белграда в Москву из-за запаха дыма в кабине, сообщил осведомленный источник.
"Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву. Однако после вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту – Будапеште", – сказал источник.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту венгерской столицы. Никто не пострадал.
"В ближайшее время за пассажирами вылетит резервный борт. Пока они остаются в аэропорту и обеспечиваются питанием", – сказал он.
Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
А ранее в Польше молния попала в самолет, который был вынужден вернуться в аэропорт уже через 10 минут после взлета. Посадка была осуществлена в штатном режиме.
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