Румынские пограничники задержали международных наркокурьеров
Расфасованный в брикеты наркотик – разложили в специальный тайник на дне автомобиля
Румынские пограничники задержали международных наркокурьеров, которые въехали с территории Украины.
Мужчина и женщина везли 84 килограмма героина. Расфасованный в брикеты наркотик – разложили в специальный тайник на дне автомобиля. Курьеров, которые оказались гражданами Голландии – задержали. Нелегальный товар – средняя стоимость которого почти восемь с половиной миллионов долларов – конфисковали.
Напомним, что в ночь на 2 октября на границе Франции был задержан грузовик-холодильник, в котором сотрудники правопорядка обнаружили среди замороженной рыбы 50 свертков с кокаином общим весом 650 кг. Стоимостью изъятых наркотиков составила около 52 млн евро.
Напомним, несколько лет назад мы сообщали об аресте во Франции группы украинских моряков, которых обвинили в контрабанде кокаина.
Кроме того, в прошлом году таможенники этой страны изъяли 50 кг кокаина, которые транзитом из Нидерландов в Испанию перевозили в грузовике с детским питанием.
Также мы сообщали о наплыве наркотиков в самой Украине, где появилось много новых каналов поставок запрещенных веществ.
А о том, как в Харькове вербовали людей на работу наркокурьерами в России, смотрите в видеоролике:
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