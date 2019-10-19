С водкой, колбасой и матрешками: в Бельгии открыли консульство несуществующей страны

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На столе водка, колбаса, матрешки и флаги так называемой "ДНР". Так в Бельгии открывали представительство несуществующей страны.

Городок Дендермонде всего в 30 километрах от бельгийской столицы. Именно здесь в частном секторе должны открыть так называемое представительство так называемой "ДНР".

Триколор на доме, надпись "Россия" на двери гаража. На подоконнике – матрешки и Кремль в миниатюре.

Хозяином и "главой" квазипредставительства оказался бельгиец по имени Крис Романо – большой поклонник Путина и всего русского. Регулярно ездит на Донбасс, в аннексированный Крым. А еще – его фамилия в базе "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду.

Внутри в маленькой темной комнате Крис собрал нескольких друзей. На столе две бутылки водки, колбасная нарезка и флаг так называемой "ДНР". Матрешками заставлены полки, на стенах портреты боевиков, карта России. На тумбе в ряд стоят зеленые человечки и символы ФСБ.

Кто его спонсирует и откуда деньги, Романо не признается, но факты очевидны и говорят сами за себя. Подобные "представительства" не имеют никакой юридической силы, их пытались открыть в нескольких странах Европы. Первой была Чехия. Однако так называемое консульство пикетировали местные с плакатами с надписью "Кремлевский театр", и вскоре суд закрыл это представительство как незаконное.

Были еще Греция, Италия, а недавно Франция. Но там руководителя так называемого репрезентативного центра "ДНР" посадили за сутенерство. Сейчас в этих странах идут суды по роспуску представительств псевдореспублик. Их открывают как неправительственные организации, и с ними не устанавливает контактов ни одно государственное учреждение. Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос "Сегодня". Впрочем, пропагандиста Криса Романо его неофициальный статус не огорчает – он просто бредит Россией.

"Я купил дачу там, как я сказал: я родился во Фландрии – я умру в России", – говорит он.

"Сегодня" сообщили в бельгийскую полицию и местным властям об открытии фейкового представительства. А также уведомили отечественный МИД, там уже проверяют информацию.

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