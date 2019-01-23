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Главная   Мировые новости   Евросоюз

Во Франции снова взялись за "представительство ДНР"

Сегодня, 04:14

Французская прокуратура предприняла вторую попытку, чтобы закрыть так называемое "посольство" боевиков в Марселе

Фото: Pixabay
Во Франции снова взялись за "представительство ДНР" //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg Евросоюз Французская прокуратура предприняла вторую попытку, чтобы закрыть так называемое "посольство" боевиков в Марселе

Французская прокуратура опять требует закрыть так называемое "представительство ДНР" в Марселе. Как пишет AFP, с соответствующим ходатайством в суд уже обратилась региональная прокуратура во французском городе Экс-ан-Прованс.

В своем ходатайстве прокурор заявил, что "ДНР не признана Францией".

Стоит отметить, что французские власти уже во второй раз пытаются закрыть террористическое "посольство".

Напомним, "представительство ДНР" открылось в Марселе в 2017 году. Соответствующее указание боевики получили от своих кураторов из ФСБ РФ и бывшего главаря Александра Захарченко, 

Как мы уже писали, в начале 2018 года прокурор Экс-ан-Прованса уже выступал с аналогичным требованием. Он обвинил "представительство" в попытках "придать себе дипломатический статус", что расценил как нарушение национальных и международных правил.

Однако в сентябре прошлого года суд высшей инстанции Экс-ан-Прованса отклонил ходатайство министерства иностранных дел Франции с требованием ликвидировать"представительство" так называемой "ДНР" в городе Марсель. Позже посол Украины во Франции Олег Шамшур осудил такое решение французской Фемиды.

Франция, Марсель, ОРДЛО, боевики Донбасса

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Источник:

ТАСС

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