Во Франции снова взялись за "представительство ДНР"
Французская прокуратура предприняла вторую попытку, чтобы закрыть так называемое "посольство" боевиков в Марселе
Французская прокуратура опять требует закрыть так называемое "представительство ДНР" в Марселе. Как пишет AFP, с соответствующим ходатайством в суд уже обратилась региональная прокуратура во французском городе Экс-ан-Прованс.
В своем ходатайстве прокурор заявил, что "ДНР не признана Францией".
Стоит отметить, что французские власти уже во второй раз пытаются закрыть террористическое "посольство".
Напомним, "представительство ДНР" открылось в Марселе в 2017 году. Соответствующее указание боевики получили от своих кураторов из ФСБ РФ и бывшего главаря Александра Захарченко,
Как мы уже писали, в начале 2018 года прокурор Экс-ан-Прованса уже выступал с аналогичным требованием. Он обвинил "представительство" в попытках "придать себе дипломатический статус", что расценил как нарушение национальных и международных правил.
Однако в сентябре прошлого года суд высшей инстанции Экс-ан-Прованса отклонил ходатайство министерства иностранных дел Франции с требованием ликвидировать"представительство" так называемой "ДНР" в городе Марсель. Позже посол Украины во Франции Олег Шамшур осудил такое решение французской Фемиды.
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