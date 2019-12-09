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Самая большая в мире новогодняя инсталляция в Италии и фестиваль льда и снега в Китае: как в мире готовятся к Новому году

9 декабря, 16:06

А по британскому Глазго пробежались сотни Санта Клаусов

В Италии зажгли самое большое изображение елки в мире. В Китае стартовал один из самых масштабных фестивалей льда и снега. А по улицам британского города Глазго пробежались сотни Санта Клаусов. Как в мире готовятся к рождественским праздникам продолжают рассказывать новости "Сегодня".

Зимний фестиваль льда и снега стартовал в китайском Харбине. В местной реке Сунхуацзян вырезают глыбы льда, из которых вскоре создадут десятки скульптур, причудливые дворцы и копии известных архитектурных ансамблей мира. Мастера должны вырезать 120 тысяч кубических метров льда. Фестиваль в Харбине – один из крупнейших в мире. Его проводят уже 30 лет подряд. И продолжается он до марта. Ежегодно его посещают более миллиона человек.

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Дух Рождества на улицах Глазго. Сотни спортсменов в костюмах Санта Клаусов пробежали по улицам города. Забег прошел на дистанции в 5 километров. Его ежегодно организуют власти города. Средства, вырученные с вкладов участников, передают благотворительным организациям. С 2006 года организаторам удалось собрать около 450 тысяч долларов на благотворительность.

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Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Самую большую в мире инсталляцию в форме елки зажгли в итальянской коммуне Губбио, что расположена в центре страны. Рождественское дерево создали из 700 фонариков и разместили на склоне горы Инджино. Инсталляция 750 метров высотой и почти полкилометра в ширину. На верхушке елки разместили звезду, которая меняет цвет каждые пять минут. Впервые гору так украсили волонтеры 38 лет назад. С тех пор ежегодно выкладывают рождественскую красавицу на склоне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" в рамках освещения подготовки к Новому году и Рождеству в мире рассказывали и показывали экологическую елку в Эстонии и президентские огни на главной елке США.

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Великобритания Италия Китай Рождество Санта Клаус инсталляция Новый год фестивали

Источник: Сегодня

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