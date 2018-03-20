Саркози задержали во Франции

Бывший президент задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Напомним, ранее следователи планировали проверить причастность экс-президента Франции Николя Саркози к коррупционным схемам, которые сопровождали выбор Катара организатором чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также, Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы Франсуа Олланду.

Следствие подозревает, что PR-агентство Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением кампании Саркози, часть финансирования осуществляло по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты (составляет 22,5 млн евро). Превышение оценивается в 18 млн евро.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.

Напомним, Саркози заявил об окончании политической карьеры.