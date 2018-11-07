Сенат Италии серьезно "усложнил жизнь" мигрантам

Декретом предусмотрено лишение беженца права на политическое убежище в случае совершения им преступления, а также в случае, если он даже ненадолго возвращается на родину

Верхняя палата (Сенат) итальянского парламента одобрила 163 голосами "за" (59 "против", 19 воздержались) декрет правительства о безопасности. Как уточняет в среду агентство АНСА, голосование о декрете, в котором содержатся пункты об ужесточении мер в отношении мигрантов, было увязано с выражением доверия кабинету.

К такой формуле обычно прибегают для избежания долгих парламентских обсуждений и возможного внесения поправок. На принятии данного документа настаивал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, выступивший его главным разработчиком. Текст подвергался серьезной критике правозащитных организаций и оппозиции за ограничительные меры в области приема мигрантов.

Среди прочего декретом предусмотрено лишение беженца права на политическое убежище в случае совершения им преступления, а также в случае, если он даже ненадолго возвращается на родину. Кроме того, правительство может отнимать гражданство у иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ранее декрет подписал президент Италии Серджо Маттарелла, сопроводив это письмом премьер-министру, в котором напомнил о необходимости соблюдать все международные обязательства Италии, закрепленные в Конституции.

Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Еврокомисся решила наказать Венгрию через суд

Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.