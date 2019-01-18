Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Сербия готова заплатить за газопровод в обход Украины

Сегодня, 17:33

Президент Вучич обещает, что Сербия будет вместе с Россией финансировать строительство "Южного потока"

Владимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич. Фото: AFP
Сербия готова заплатить за газопровод в обход Украины //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/b40/5c41f1b40ec3a.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/b40/5c41f1b40ec3a.jpg Евросоюз Президент Вучич обещает, что Сербия будет вместе с Россией финансировать строительство "Южного потока"

Сербия поможет России профинансировать строительство второй ветки газопровода "Турецкий поток" – в страны Южной и Юго-Восточной Европы, сербский президент заявил Александр Вучич.

"Речь идет об огромной инвестиции. Финансирование разделят российская и сербская стороны, посмотрим в каком объеме и каком соотношении", – сказал он на пресс-конференции 18 января, назвав этот проект "ключевым инфраструктурным и стратегическим".

Речь идет об 403-километровом отрезке газопровода "Южный поток" от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы. Точная стоимость проекта неизвестна, на ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность Москвы инвестировать в него 1,4 млрд долларов. Строительство должно завершиться до 2019 года.

Реализацией строительства должна заняться компания South Stream Serbia AG, которая была сознана российским "Газпромом" и сербским "Сербиягазом".

Напомним, ранее Александр Вучич поддержал строительство газопровода в обход Украины, объяснив это ростом потребления газа в Сербии и возможностью возникновения "проблем" с транзитом через нашу страну.

Кроме того, в 2014 году проект "Южный поток" остался нереализованным - Европейская комиссия вместе со странами-членами ЕС приняла решение, что он подпадает под регулирование европейского законодательства.

Однако в прошлом году Владимир Путин вновь поднял тему этого газопровода.

Россия, Сербия, газопровод, Южный поток, Вучич

Вы сейчас просматриваете новость " Сербия готова заплатить за газопровод в обход Украины". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия решила вооружить своего последнего союзника на Балканах

Сегодня, 15:01

Москва согласилась продать Белграду 10 вертолетов - семь Ми-35 и три Ми-17

В Сербии пятые выходные подряд протестуют против президента Вучича

6 января, 12:31

Сербы требуют обеспечения свободы прессы и проведения избирательной реформы 

Президент Сербии собрался просить Путина о помощи в Косово

30 сентября 2018, 08:51

Вучич не исключил обращение к России за военной помощью

Сербия попросит помощи у России: в Кремле заявили о грядущих переговорах

1 октября 2018, 13:49

Растущая напряженность на Балканах станет одной из тем переговоров Путина и Вучича

Президент Сербии сделал четкое заявление о будущих отношениях с НАТО

8 октября 2018, 11:24

Сербия хорошо сотрудничает и будет сотрудничать с НАТО, а также иметь добрые отношения с Россией и Китаем

Сербия грозит ввести войска в Косово

5 декабря 2018, 21:07

Парламент Косово 14 декабря проведет голосование по преобразованию сил безопасности страны в регулярную армию

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы