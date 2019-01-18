Сербия готова заплатить за газопровод в обход Украины

Президент Вучич обещает, что Сербия будет вместе с Россией финансировать строительство "Южного потока"

Владимир Путин и Александр Вучич. Фото: AFP

Сербия готова заплатить за газопровод в обход Украины //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/b40/5c41f1b40ec3a.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/b40/5c41f1b40ec3a.jpg 2019-01-18T17:33:00+02:00 Евросоюз Президент Вучич обещает, что Сербия будет вместе с Россией финансировать строительство "Южного потока"

Сербия поможет России профинансировать строительство второй ветки газопровода "Турецкий поток" – в страны Южной и Юго-Восточной Европы, сербский президент заявил Александр Вучич.

"Речь идет об огромной инвестиции. Финансирование разделят российская и сербская стороны, посмотрим в каком объеме и каком соотношении", – сказал он на пресс-конференции 18 января, назвав этот проект "ключевым инфраструктурным и стратегическим".

Речь идет об 403-километровом отрезке газопровода "Южный поток" от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы. Точная стоимость проекта неизвестна, на ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность Москвы инвестировать в него 1,4 млрд долларов. Строительство должно завершиться до 2019 года.

Реализацией строительства должна заняться компания South Stream Serbia AG, которая была сознана российским "Газпромом" и сербским "Сербиягазом".

Напомним, ранее Александр Вучич поддержал строительство газопровода в обход Украины, объяснив это ростом потребления газа в Сербии и возможностью возникновения "проблем" с транзитом через нашу страну.

Кроме того, в 2014 году проект "Южный поток" остался нереализованным - Европейская комиссия вместе со странами-членами ЕС приняла решение, что он подпадает под регулирование европейского законодательства.

Однако в прошлом году Владимир Путин вновь поднял тему этого газопровода.

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