Шотландия планирует новый референдум за независимость

Для проведения нового референдума о независимости Шотландии необходимо получить одобрение правительства в Лондоне

Лидер Шотландской национальной партии. Фото: facebook.com/NicolaSturgeonf.

В случае реализации сценария Brexit, в правительстве Шотландии предусматривают организовать второй референдум за независимость от Великобритании.

Об этом сообщает Anadolu.

"Правительство Шотландии опубликовал в среду законопроект, который предусматривает организацию второго референдума за независимость от Великобритании в случае, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС", - говорится в сообщении.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен сказала, что второе голосование за независимость в период до 2021 года даст стране "возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit".

Предложенный законопроект, вероятно, станет законом к концу 2019 года, поскольку большинство депутатов в шотландском парламенте поддерживает новый референдум.

Любое решение референдума в Шотландии потребует подтверждение от британского правительства.

Тем временем Тереза Мэй принципиально отвергла идею второго референдума, заявив, что шотландский народ принял свое решение в 2014 году.

На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

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