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Швеция выгонит украинку, которая осталась без ноги из-за теракта

18 июля, 16:11

В августе Ирина и ее 14-летняя дочь должны будут покинуть королевство

Фото: Flickr

Правительство Швеции отклонило запрос на предоставление разрешения на постоянное жительство в стране на основании помилования, поданный украинкой Ириной Замановой, которая в результате Стокгольмского теракта в 2017 году осталась инвалидом на всю жизнь.

Как пишет The Associated Press, 18 июля министр юстиции королевства Морган Йоханссон объяснил такое решение тем, что "помилование касается только уголовных дел, а не вида на жительство".

Это является точкой в ее борьбе за право стать подданной шведской короны, поэтому в августе Заманова и ее 14-летняя дочь будут вынуждены покинуть страну.

В апреле 2017 году Заманова, которая приехала в Стокгольм как туристка, стала одной из десяти потерпевших в результате теракта сторонника "Исламского государства" и лишилась правой ноги.

Будучи важным свидетелем по делу, украинка получила разрешение на временное проживание, но поданная ею в прошлом году заявка на получение права постоянного жительства была отклонена, поскольку она не сможет себя обеспечить в Швеции.

После того, как высший суд королевства по вопросам миграции отказался рассматривать ее ходатайство, Ирина Заманова обратилась к шведскому правительству с просьбой предоставить ей право постоянного проживания в стране на основе помилования.

Напомним, что в прошлом году из Швеции также хотели депортировать шестилетнего украинского мальчика Дениса, но небезразличные шведы подписали петицию к правительству, чтобы оставить ребенка с бабушкой и дедушкой в королевстве.

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Тег Швеция, теракт, украинка, депортация, украинцы за границей, исламское государство, ИГИЛ

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