Сильная гроза убила четверых в польских Татрах, еще около сотни человек в больнице

Фото польских СМИ

От удара молнии в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. Об этом передает Польское радио.

Президент Польши Анджей Дуда выразил сочувствие всем, кто пострадал от сильной грозы в Татрах.

В результате внезапной сильной грозы и ударов молнии там погибли двое взрослых и двое детей, еще десятки людей травмированы.

Спасательная операция продолжается в нескольких местах польских Татр. Пострадало много туристов. Раненых вертолетами транспортировали в ближайшие больницы. В частности, 89 человек находятся в больнице в городе Закопане, остальных транспортировали в другие города.

По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция. Спасатели будут оставаться в горах столько, сколько нужно, ведь неизвестно, сколько там еще людей может быть в горах.

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По словам свидетелей, гроза началась внезапно в полдень и продолжалась около часа. Молния попала в несколько мест, в частности, в цепь горного массива Гевонт.

Известно также, что во время грозы и от удара молнии в словацкой части Западных Татр погиб чешский турист, еще два человека травмированы.

Согласно прогнозам, к Татрам приближается очередной грозовой фронт со стороны Словакии.

В связи с трагедией в Татрах отменены все сегодняшние мероприятия, организованные в рамках 51-го Международного фестиваля фольклора горных земель.

Мэр города Закопане Лешек Доруля сообщил, что завтра, 23 августа, в городе под Гевонтом будет объявлен День траура.

Напомним, что ранее мы писали о трех погибших в результате сильной грозы и бури.

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.

Гевонт – горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка — гора Вельки Гевонт высотой 1894 м.



Ранее мы писали, что только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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