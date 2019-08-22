В Польше молния убила трех туристов: подробности

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии

/ Фото: pexels.com

Как минимум три человека, включая 13-летнего подростка, погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши. Об этом сообщила в четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на представителей спасательной службы. Еще несколько десятков человек ранены.

Точное число пострадавших пока неизвестно. В спасательной акции задействованы 4 вертолета.

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Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.

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Гевонт – горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка — гора Вельки Гевонт высотой 1894 м.



Ранее мы писали, что только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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