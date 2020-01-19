Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию: карта

Греция – одна из лучших стран для отдыха осенью / Фото: Depositphotos

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 2:52. Эпицентр находился в шести километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров. На данный момент о жертвах и разрушениях из-за действия стихии не сообщалось.

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Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд.

В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

Напомним, не так давно в Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали подо Львовом. Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки были неощутимы – от 0 до 2 баллов.

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