Сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов в Швеции
Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества
Из-за сильного снегопада в воскресенье, 3 февраля, тысячи домохозяйств в Швеции остались без электроэнергии. Об этом сообщает агентство ТТ.
Наихудшая ситуация сложилась на восточном побережье страны, особенно в южной провинции Блекинге и в Стокгольме. В столичном регионе непогода вызвала перебои в подаче электроэнергии в нескольких местах.
По сведениям энергетической компании "Эллевио", в коммуне Экерё утром без света и тепла остались около 1700 домохозяйств, в Валлентуне — 800.
По информации компании "Ваттенфалль", в Стокгольме без электроэнергии оказались 4 тыс. ее клиентов.
"У нас проблемы с тяжелым мокрым снегом, который оседает на деревьях и проводах", — пояснил представитель "Ваттенфалль" Микаэль Петрович Вогмарк.
Дорожное управление обратилось к автомобилистам с призывом отказаться от использования личного транспорта: на дорогах много поваленных деревьев, наблюдается ухудшение видимости в связи со снегопадом. В Стокгольме и окрестностях остановлено движение автобусов.
"На большинстве автобусных маршрутов в Стокгольме из-за снега и гололеда прекращено практически все движение", — отметил представитель местной транспортной компании "Стурстокхольмс Локальтрафик" Хенрик Пальмер.
Синоптики сообщают, что уже выпало 20 см осадков, ожидается еще 10-15 см.
Напомним, из-за снегопада в Великобритании был отменен ряд авиарейсов из аэропорта Хитроу.
Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.
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