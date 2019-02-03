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Сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов в Швеции

Сегодня, 11:54

Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества

Стокгольм
Стокгольм. Фото: AFP
Сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов в Швеции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b9/e82/5c56b9e82c8ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b9/e82/5c56b9e82c8ed.jpg Евросоюз Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества

Из-за сильного снегопада в воскресенье, 3 февраля, тысячи домохозяйств в Швеции остались без электроэнергии. Об этом сообщает агентство ТТ.

Наихудшая ситуация сложилась на восточном побережье страны, особенно в южной провинции Блекинге и в Стокгольме. В столичном регионе непогода вызвала перебои в подаче электроэнергии в нескольких местах. 

По сведениям энергетической компании "Эллевио", в коммуне Экерё утром без света и тепла остались около 1700 домохозяйств, в Валлентуне — 800.

По информации компании "Ваттенфалль", в Стокгольме без электроэнергии оказались 4 тыс. ее клиентов. 

"У нас проблемы с тяжелым мокрым снегом, который оседает на деревьях и проводах", — пояснил представитель "Ваттенфалль" Микаэль Петрович Вогмарк.

Дорожное управление обратилось к автомобилистам с призывом отказаться от использования личного транспорта: на дорогах много поваленных деревьев, наблюдается ухудшение видимости в связи со снегопадом. В Стокгольме и окрестностях остановлено движение автобусов. 

"На большинстве автобусных маршрутов в Стокгольме из-за снега и гололеда прекращено практически все движение", — отметил представитель местной транспортной компании "Стурстокхольмс Локальтрафик" Хенрик Пальмер.

Синоптики сообщают, что уже выпало 20 см осадков, ожидается еще 10-15 см.

Напомним, из-за снегопада в Великобритании был отменен ряд авиарейсов из аэропорта Хитроу.

Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

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Тег Швеция, погода, Стокгольм, снегопады

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Источник:

ТАСС

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