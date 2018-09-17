Скандал с российскими шпионами: глава МИД Швейцарии сделал заявление

Министр отметил, что за прошлые несколько недель Швейцария отказала в аккредитации некоторым российским дипломатам

Швейцария не допустит деятельности российских спецслужб на своей территории. Об этом в интервью швейцарскому радио SRF заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

"С Россией же получилась определенная эскалация. С ней мы в этом году уже имели на разных уровнях двусторонние контакты с целью четко заявить, что мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я встречусь со своим российским коллегой. И я ему скажу это еще раз прямо и откровенно. Но мы должны найти баланс между высказываниями, сделанными без обиняков, и необходимостью, в любом случае, продолжать поддерживать и развивать контакты с этой страной", - сказал он.

Также он прокомментировал сообщения о том, что Россия планировала хакерскую атаку на Лабораторию в Шпице, (Швейцарский федеральный институт по ядерной, биологической и химической защите. – Ред.) и то, насколько это обстоятельство было бы для него приемлемым.

"Такого рода акции выходят за рамки привычного масштаба иностранной разведывательной деятельности. И как раз это обстоятельство и стало причиной наших контактов с российской стороной на различных уровнях, причем как раньше по линии нашего МИД, так и позже, после того, как информацию об этом получило и правительство в целом", - сказал он.

Вместе с тем глава МИД Швейцарии не подтвердил информацию о планировавшейся атаке на Лабораторию в Шпице.

"На этот счет я пока не хотел бы высказываться, с учетом того, что у меня пока в распоряжении слишком мало информации. Основной массив данных пока находится у разведывательной службы NDB", - сказал Игнацио Кассис.

Министр отметил, что за прошлые несколько недель Швейцария отказала в аккредитации некоторым российским дипломатам.

Ранее ряд швейцарских СМИ сообщили, что каждый четвертый дипломат РФ, официально аккредитованный в Швейцарии, является представителем спецслужб.

Как отмечает издание SonntagsZeitung, российский шпионаж в Швейцарии становится с каждым днем все более настойчивым и неприкрытым. Еще в марте текущего года, после отравления Скрипалей, правительство Швейцарии пришло к выводу, что в отношении одной из страны есть все основания предполагать, что по меньшей мере одна четверть аккредитованных от ее имени дипломатов занимаются шпионажем.

Не так давно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Как мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.