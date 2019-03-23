Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку

Премьер-министр Бойко Борисов принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой

Цецка Цачева. Фото: EU2018BG Bulgarian Presidency / Flickr.

Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66d/4df/5c966d4df15ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66d/4df/5c966d4df15ca.jpg 2019-03-23T19:29:00+02:00 Евросоюз Премьер-министр Бойко Борисов принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала 23 марта в отставку на фоне разгоревшегося в стране скандала с приобретением элитной недвижимости по ценам ниже рыночных, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Ее решение последовало после встречи с главой правительства и лидером партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисовым.

Правительственная служба сообщила, что премьер принял ее отставку.

"Перед премьер-министром Цачева заявила, что подает в отставку в связи с тем, что не желает, чтобы возникшее вокруг нее напряжение отразилось на работе правительства", – сказано в сообщении.

Скандал с приобретением недвижимости по "скромным ценам" развивается в Болгарии в течение последней недели. СМИ выяснили, что заместитель председателя партии ГЕРБ и руководитель партийно-парламентарной группы Цветан Цветанов купил недвижимость в элитном жилом комплексе по цене почти в четыре раза ниже рыночной.

Позже выяснилось, что там же приобрели жилье Цачева, а также глава парламентской комиссии по культуре Вежди Рашидов и заместитель министра спорта Ваня Колева.

Прокуратура и комиссия по борьбе с коррупцией проводят проверку деталей торговой сделки.

Напомним, в 2018 году правительство Испании ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Местный суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В прошлом году в Сеуле суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения. Ее признали виновной в хищении средств у государственной разведывательной службы и вмешательстве в партийную деятельность.

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