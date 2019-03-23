Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку

Сегодня, 19:29

Премьер-министр Бойко Борисов принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой

Цецка Цачева. Фото: EU2018BG Bulgarian Presidency / Flickr
Цецка Цачева. Фото: EU2018BG Bulgarian Presidency / Flickr.
Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66d/4df/5c966d4df15ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66d/4df/5c966d4df15ca.jpg Евросоюз Премьер-министр Бойко Борисов принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала 23 марта в отставку на фоне разгоревшегося в стране скандала с приобретением элитной недвижимости по ценам ниже рыночных, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Ее решение последовало после встречи с главой правительства и лидером партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисовым.

Правительственная служба сообщила, что премьер принял ее отставку.

"Перед премьер-министром Цачева заявила, что подает в отставку в связи с тем, что не желает, чтобы возникшее вокруг нее напряжение отразилось на работе правительства", – сказано в сообщении.

Скандал с приобретением недвижимости по "скромным ценам" развивается в Болгарии в течение последней недели. СМИ выяснили, что заместитель председателя партии ГЕРБ и руководитель партийно-парламентарной группы Цветан Цветанов купил недвижимость в элитном жилом комплексе по цене почти в четыре раза ниже рыночной.

Позже выяснилось, что там же приобрели жилье Цачева, а также глава парламентской комиссии по культуре Вежди Рашидов и заместитель министра спорта Ваня Колева.

Прокуратура и комиссия по борьбе с коррупцией проводят проверку деталей торговой сделки.

Напомним, в 2018 году правительство Испании ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Местный суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В прошлом году в Сеуле суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения. Ее признали виновной в хищении средств у государственной разведывательной службы и вмешательстве в партийную деятельность.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег недвижимость, Болгария, коррупция

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взятка прокурору в пять тысяч долларов: в Киевской области задержали двух человек

Вчера, 11:28

Злоумышленники были пострадавшими в деле о мошенничестве

В столице чиновники из "Киевтранспарксервиса" погорели на массовых взятках

20 марта, 18:25

За организацию парковок четыре злоумышленника требовали от 500 до 700 долларов США

Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении

20 марта, 16:37

Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта

Прокуратура Франции предъявила обвинения другу-олигарху Путина

20 марта, 12:26

Члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Жену Януковича нашли на кладбище в Крыму в годовщину смерти сына

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

В Украине появился поддельный творог

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Шевченко объяснил, почему не вызвал Ракицкого в сборную Украины

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой