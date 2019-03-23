Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку
Премьер-министр Бойко Борисов принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой
Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала 23 марта в отставку на фоне разгоревшегося в стране скандала с приобретением элитной недвижимости по ценам ниже рыночных, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Ее решение последовало после встречи с главой правительства и лидером партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисовым.
Правительственная служба сообщила, что премьер принял ее отставку.
"Перед премьер-министром Цачева заявила, что подает в отставку в связи с тем, что не желает, чтобы возникшее вокруг нее напряжение отразилось на работе правительства", – сказано в сообщении.
Скандал с приобретением недвижимости по "скромным ценам" развивается в Болгарии в течение последней недели. СМИ выяснили, что заместитель председателя партии ГЕРБ и руководитель партийно-парламентарной группы Цветан Цветанов купил недвижимость в элитном жилом комплексе по цене почти в четыре раза ниже рыночной.
Позже выяснилось, что там же приобрели жилье Цачева, а также глава парламентской комиссии по культуре Вежди Рашидов и заместитель министра спорта Ваня Колева.
Прокуратура и комиссия по борьбе с коррупцией проводят проверку деталей торговой сделки.
Напомним, в 2018 году правительство Испании ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Местный суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
В прошлом году в Сеуле суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения. Ее признали виновной в хищении средств у государственной разведывательной службы и вмешательстве в партийную деятельность.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Скандал вокруг элитной недвижимости: министр юстиции Болгарии ушла в отставку". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взятка прокурору в пять тысяч долларов: в Киевской области задержали двух человек
Злоумышленники были пострадавшими в деле о мошенничестве
Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении
Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта