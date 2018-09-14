Смертельный дурман: два десятка чехов отравились синтетической "травкой"

В чешском городе Острава зафиксировали массовое отравление искусственными наркотиками – пострадали не менее двух десятков человек, которые попробовали синтетический заменитель марихуаны.

На данный момент известно об одном погибшем. В местной полиции утверждают, что скончавшийся был бездомным, который курил опасные смети в смертельном сочетании – после употребления алкоголя.

Остравские правоохранители провели масштабные рейды и схватили полдесятка продавцов синтетического зелья.

Напомним, что согласно прошлогоднему докладу ООН, синтетические наркотики становятся все популярнее натуральных.

Кроме того, мы сообщали о том, что современная наркоторговля в Украине все чаще происходит онлайн.

Также в этом году стали известны лидеры украинского "антирейтинга" городов по наркообороту - ими оказались Днепр и Кривой Рог. Мы также писали, что местные "драгдиллеры" марихуану обычно производят сами, покупая все необходимое для выращивания в сети, и перепродавая уже "готовый" продукт.