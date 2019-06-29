СМИ назвали возможного руководителя отравления Скрипаля

Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта

Фото: Getty Images

Россиянин Денис Сергеев, прибывший в Великобританию под именем Сергей Федотов, мог руководить действиями подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщается в расследовании программы ВВС Newsnight.

Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Источники ВВС подтвердили, что Сергеев руководил оперативной группой и, находясь в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

Сообщается, что Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта. Он жил отдельно от двух других фигурантов дела – Александра Петрова и Руслана Боширова – возле вокзала Паддингтон, где провел большую часть своей поездки.

Утром 3 марта он доехал до набережной Темзы в центре Лондона, где в это же время, по данным британской полиции, находились двое других подозреваемых. У Сергеева было около 30-40 минут, и в это время он мог встретиться с Петровым и Бошировым, которые после на поезде отправились в Солсбери.

Согласно данным биллинга, полученным расследователями Bellingcat, Сергеев в Лондоне избегал Wi-Fi, используя соединения 3G и 4G. Он пользовался интернетом сотни раз, обменивался сообщениями в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Звонил он лишь единожды перед отъездом, зато ответил на десять звонков с того же номера. Как считают источники ВВС, номер мог принадлежать связному Сергеева в ГРУ.

Номер предполагаемого связного был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI (International Mobile Equipment Identity, уникальный номер мобильного телефона – ИФ). Кроме того, у этого номера несколько лет не было владельца.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

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