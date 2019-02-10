СМИ: Россияне в Германии обманом зарабатывают миллионы на уходе за больными

Обманывая немецкую систему ухода за больными и престарелыми людьми, россияне зарабатывают столько же, как на торговле наркотиками

Фото: Pixabay

СМИ: Россияне в Германии обманом зарабатывают миллионы на уходе за больными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ee6/7d4/5c5ee67d41b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ee6/7d4/5c5ee67d41b33.jpg 2019-02-10T05:43:00+02:00 Евросоюз Обманывая немецкую систему ухода за больными и престарелыми людьми, россияне зарабатывают столько же, как на торговле наркотиками

Выходцы из России, живущие в Германии, не только занимаются вербовкой агентов, о чем сообщалось ранее. По данным СМИ, россияне, работающие в сфере ухода за больными и престарелыми людьми, научились обманывать систему соцобеспечения Германии. Они управляют фирмами по амбулаторному уходу за больными и пожилыми людьми, вступают в сговор с живущими в германии соотечественниками, которые не являются немощными и не нуждаются в уходе, чтобы обмануть и выставить органам соцобеспечения счета за фантомные услуги. Об этом пишет журнал Stern.

Иногда об обмане знают и сами пожилые люди и участвуют в нем, также получая некоторую выгоду. Речь идет о миллионах, об отрасли, которой управление уголовной полиции Дюссельдорфа приписывает в одном из своих докладов черты организованной преступности".

"На мошенничестве в сфере ухода зарабатывают так же хорошо, как на торговле наркотиками, только это менее опасно", – говорит глава администрации района Берлин-Митте Штефан фон Дассель".

Злоумышленники активны по всей стране, но особенно в Берлине. По данным полиции Дюссельдорфа, оттуда они развили целую сеть компаний по уходу за престарелыми, которая различными способами осуществляет обман в расчетах с ведомствами соцобеспечения, уклоняется от уплаты налогов и занимается отмыванием денег.

Предлагая старикам помощь, например, в покупке продуктов или посещении ведомств, затем "они выставляют страховым кассам или органам соцобеспечения счета за услуги по уходу. Своим подопечным они говорят, как они должны себя вести, когда придет проверяющий, чтобы установить степень потребности в уходе. Так, например, нельзя наносить макияж, передвигаться нужно медленно, нельзя несколько дней мыть волосы, одежда должна быть старая.

"Некоторые люди даже получают психотропные вещества, чтобы они были максимально безучастны", – говорится в статье.

Затем пожилые люди подписывают составленный фирмами список якобы оказанных услуг, который потом подается для оплаты в страховые кассы и органы соцобеспечения.

"В среднем фирма по уходу получает от ведомства по соцобеспечению примерно 3,5 тыс. евро в месяц на одного человека, нуждающегося в уходе, так как он якобы беден и ничего не имеет. Из них сам человек получает 500 евро, иногда еще 500 евро получает обслуживающий персонал. Остаются еще 2,5 тыс. евро. Фирма оплачивает также аренду и зарплату некоторым офисным сотрудникам, поддерживает доброе расположение своих подопечных подарками. Отвозит их за покупками в супермаркет, к парикмахеру, отправляет дорогие подарки и букеты цветов или даже оплачивает содержание "мерседеса". В среднем в каждом случае у фирмы спокойно остается 1,5-2 тыс. евро. За месяц за 20 клиентов можно получить 40 тыс. евро и почти полмиллиона за год", – говорится в статье.

Читайте также Германию атаковали российские хакеры из Sandworm – СМИ

Борьба против мошенничества в сфере ухода началась в 2011 году, когда по поручению Штефана фон Дасселя были проверены 3 тыс. случаев оплаты администрацией расходов на амбулаторный уход. Выяснилось, что "россияне в семь раз чаще нуждаются в уходе, чем немцы; турки – в четыре раза. При этом россияне были значительно моложе: если немцам, нуждающимся в помощи, в среднем было 69 лет, то россиянам – 59 лет", – указывает издание.

Тем не менее, отмечает издание, бороться против мошеннических фирм тяжело, так как они меняют свою тактику. Проверяющие больше не посещают без предупреждения дома пожилых людей, так как они пускают их только тогда, когда на месте присутствуют представители фирмы по уходу. Вместо того, чтобы являться в ведомство, они отправляют справки, согласно которым они якобы являются лежачими больными. Существует целая структура: это всегда одни и те же юристы, составляющие документы, одни и те же врачи, выписывающие справки.

Полиция и прокуратура, которые могли бы заниматься расследованием такого мошенничества, в свою очередь, испытывают нехватку соответствующих кадров. В результате на основе 1000 подозрительных случаев было составлено лишь 60 заявлений о совершении преступления. Производство по 45 делам было прекращено, передает Stern.

Напомним, ранее Германия вынуждена была возобновить деятельность контрразведки в связи с усилением активности российских спецслужб.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ: Россияне в Германии обманом зарабатывают миллионы на уходе за больными". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...