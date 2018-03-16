Из-за активности спецслужб России в Германии снова появилась контрразведка

Германия возобновила деятельность контрразведки в связи с усилением активности российских спецслужб. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

"Одной из основных причин возобновления контрразведывательной деятельности, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", – сообщили в издании.

Федеральная разведывательная служба Германии создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, который на данный момент насчитывает небольшое количество сотрудников.

В будущем штат планируют расширить, и количество сотрудников превысит 50.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", в частности случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая, контрразведка, по данным издания, планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии, поскольку контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции, так и Службы военной разведки. Однако новое отделение тесно связано только с Федеральным ведомством.

Напомним, на прошлой недели стало известно, что в Великобритании был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-сотрудник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок" и России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с этим инцидентом.

Однако никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

Тогда Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата и прекратить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.