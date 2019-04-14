Город Солсбери, где отравили Скрипаля, назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери получил первое место благодаря выдающейся истории, хорошим школам и развитой инфраструктуре

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP

Британский город Солсбери, снискавший печальную славу после отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, признан лучшим местом для жизни в Великобритании по версии газеты The Sunday Times.

Издание отмечает, что у города выдающаяся история, также в нем лучшие во всей стране школы, и, кроме всего прочего, великолепные окрестности. Также отмечена близость Лондона, до которого можно доехать всего за полтора часа. При этом газета отмечает, что в городе после отравления Скрипалей стал возрождаться "дух коллективизма".

Всего в рейтинг вошел 101 город.

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

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