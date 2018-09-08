Соратника Березовского в Бристоле пытались отравить двое таинственных гостей из Москвы – СМИ

Британская полиция считает, что найденного задушенным в Лондоне российского олигарха Николая Глушкова, друга покойного Бориса Березовского, пытались отравить двое таинственных гостей из Москвы, сообщает The Guardian.

По информации издания, Глушков пережил попытку отравления в начале ноября 2013 года в Бристоле – через полгода после того, как он публично обвинил Кремль в убийстве Березовского.

The Guardian отмечает, что Глушков рассказал друзьям, что впервые встретил двух россиян в аэропорту Схипхол в Нидерландах. Он наткнулся на них снова во время поездки в Бристоль, когда он остановился в Гранд-отеле.

Глушков описал в разговоре с парамедиком Кейтом Карром, который его осматривал, подробности встречи с россиянами. По его словам, россияне подошли к нему и предложили выпить шампанское в баре отеля. Глушков согласился, несмотря на то, что "он их не знал".

Карр сказал, что его вызвали в отель на следующее утро. "Я обнаружил Николая на полу его гостиничного номера. Он не смог встать без посторонней помощи. Он немного шатался. Мы сели на кровать", – рассказал он.

По словам парамедика, Глушков рассказал ему, что накануне вечером он пил вместе с двумя россиянами, после отправился в уборную, а когда вернулся, выпил еще шампанского. И следующее, что Глушков помнил, это как он проснулся на следующее утро на полу номера.

Глушков сказал Карру, что он считает, что его отравили те россияне, возможно, из-за его дружбы с покойным Березовским. "Мне что-то дали. Я не знаю, что это было", – процитировал парамедик слова Глушкова.

По словам парамедика, электрокардиограмма Глушкова была странной – тест показал "очень нетипичный сердечный ритм". Частота ударов сердца была нерегулярной и ускоренной, как для человека в пассивном состоянии, добавил он.

Напомним, что 12 марта 2018 года в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, который получил политическое убежище в Великобритании.

Тело соратника умершего российского бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире в Нью-Мальдене.

На его шее были видны следы удушения. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить, было это убийство или самоубийство.

Его смерть наступила через год после того, как Савеловский райсуд Москвы назначил ему восемь лет заключения заочно по обвинению в хищении 87 миллионов фунтов стерлингов авиакомпании "Аэрофлот".

В 2000 году Глушков рассказывал, что ему угрожали расправой, которая должна была произойти по дороге в суд.

Отмечается, что его друг Березовский также бежал в Лондон. Они встретились в Великобритании, когда Глушкова освободили из тюрьмы. Сам российский бизнесмен был найден мертвым на полу в ванной в своем доме на юге Англии в 2013 году с шарфом на шее. Глушков был крестным отцом одного из детей Березовского. Он настаивал, что олигарха убили.