Спикер форума "Бизнес для умных городов" Джорди Хереу: "Наш проект "Барселона" построен снизу вверх!"

Экс-мэр Барселоны Джорди Хереу рассказал о том, с какими вызовами пришлось столкнуться в кризис-2008, удастся ли городу стать smart city через 10 лет и каким опытом городского развития Испания может поделиться с Украиной

Опытный градоначальник. В кризис город должен инвестировать деньги в городскую инфраструктуру.

Спикер форума "Бизнес для умных городов" Джорди Хереу: "Наш проект "Барселона" построен снизу вверх!" Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/826/a46/5c5826a4654a3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/826/a46/5c5826a4654a3.png 2019-02-08T07:00:00+02:00 Евросоюз Экс-мэр Барселоны Джорди Хереу рассказал о том, с какими вызовами пришлось столкнуться в кризис-2008, удастся ли городу стать smart city через 10 лет и каким опытом городского развития Испания может поделиться с Украиной

Экс-мэр Барселоны и президент IdenCity Джорди Хереу приехал в Киев как спикер на форум "Бизнес для умных городов". Эксперт рассказал, почему в кризис важно инвестировать средства в городскую инфраструктуру, зачем делиться опытом побед и поражений и зачем городу нужно большое количество новых рабочих мест.

Имя: Джорди Хереу

Ро­дил­ся: 14.06.1965 г. в Барселоне (Испания)

Изучал маркетинг в бизнес-школе ESADE (Барселона). Занимался вопросами логистики для порта Барселоны. Руководил районами Сант Андреу, Лес Кортс и Грасиа в Барселонском горсовете. В 2003-м стал городским советником по вопросам безопасности и транспорта. 30 августа 2006-го был избран мэром Барселоны. С 2012-го является консультантом, специализируется на развитии экономики, бизнеса и города. Также он исполнительный директор Barcelona Business Platform, советник Фонда экологического форума и логистического центра BCL Барселона, член Социального совета Барселонского университета и член внешнего консультативного комитета Banco Iberoaméricano de desarrollo.

— Джорди, вы пять лет занимали пост мэра Барселоны. Наверняка, задача возглавить столицу Каталонии стала серьезным вызовом для применения знаний и опыта. Какие сложные задачи пришлось решать на посту мэра?

— В первые 2006 и 2007 годы наблюдался экономический рост. В городе было важно укреплять социальное благосостояние в условиях сильно глобализированной экономики. Нужно было управлять и последствиями этой глобализации — иммиграцией и туризмом. Еще надо было развивать инфраструктуры города — общественный транспорт, пригородные и скоростные поезда, аэропорт, водоснабжение, электросети. Пришлось справиться с некоторыми кризисами в этих областях. Конечно же, важно было поддерживать международные позиции Барселоны для привлечения инвестиций. И нужно было думать о дальнейшей трансформации города, исходя из требований современного мегаполиса. Все эти планы пришлось пересмотреть в 2008-м. Тогда Барселоне пришлось бороться с локальными последствиями глобального кризиса. В этом помогла разработка антикризисной стратегии.

— Вы с городом пережили сложный для всего мира кризис 2008-го. Какие вызовы Барселоне пришлось преодолеть?

— Борьба с безработицей и ухудшение социальных условий — ключевые проблемы, которые пришлось решать в городе. Речь шла о поддержке уровня жизни во всех 73 районах Барселоны и развитии инфраструктуры города. Поэтому в 2008-м определили стратегию "Против кризиса, плюс Барселона".

Что сделали? Муниципалитет профинансировал создание новых соцобъектов в Барселоне. Появились 40 госдетсадов, 12 публичных библиотек, 4000 госжилдомов. Деньги города были направлены на защиту соцполитики — образования, медицины, семей, пенсионеров, межкультурных проектов.

Также настаивали, чтобы правительство продолжало инвестировать в инфраструктуру. Речь идет о скоростном ж/д сообщении между Мадридом и Барселоной в 2008-м. Проект соединил Испанию с Францией. А в 2009-м открылся новый терминал аэропорта в Барселоне. В 2011-м был запущен новый международный портовый терминал. Проект начался со строительства международного ж/д вокзала.

Были реализованы проекты на уровне региона. Проложены линии метрополитена, построена опреснительная установка. Мы усиливали международное продвижение Барселоны в политике, экономике, культуре. С этой целью проводились чемпионаты мира.

Несмотря на кризис, удалось усилить преобразования в Барселоне. В 2009-м муниципалитет вложил 900 млн евро из своих средств в строительство объектов, реорганизацию общественного пространства, улучшение мобильности и условий реабилитации для людей. Это позволило Барселоне сохранить финсостоятельность.

— Барселона — туристический, культурный центр. С какой стороны город не известен миру?

— В 2007-м кинорежиссер Вуди Аллен определил Барселону как город с "одним из самых интересных сочетаний многих вещей" в мире. Это правда. Барселона — ведущий город в Каталонии, Испании, Средиземноморье, на юге ЕС. Тут прекрасно сочетаются культура, образ жизни, природа, кухня, урбанизм промышленного и торгового города, терпимость и демократический дух. Барселона — коллективный проект, построенный снизу вверх!

— Как внедряются в Барселоне инновации? В чем Барселона умнее других городов мира?

— Умный город дает гражданам возможности для экономического, социального и культурного прогресса в условиях свободы, равенства и справедливости. И тут Барселона давно признана умным городом. Например, современный урбанизм района Эшампле был спроектирован с 1850-го. Для меня это самый умный проект в Барселоне. Но какой бы уникальной ни была история, город развивается: внедряются технологии для улучшения инфраструктуры, совершенствуется качество коммунальных услуг.

Тем не менее Барселона как smart city не является умнее других городов. Наш город должен

обмениваться с другими городами опытом успехов, неудач. Это помогает развиваться.

— А какие проблемы до сих пор имеет Барселона?

— В городе всегда есть проблемы. Экономика Барселоны нуждается в консолидации промышленного и логистического секторов, где будут внедряться инновации 4-й промышленной революции, технологии 3D-печати. Барселона должна превратиться в новый цифровой центр. Поэтому надо развивать универсальное цифровое образование, технологии 5G, качество туризма. А в социальном плане Барселоне важно, чтобы инвесторы создавали рабочие места с хорошими условиями. Это снизит неравенство и улучшит интеграцию населения.

— В каких направлениях Барселона может служить примером для других городов?

— Барселона делится с городами важным сообщением: "Когда жители согласны с проектом развития, трансформации в городе реальны". Мы можем поделиться опытом по брендингу города, новой городской мобильности, развитию районов, анализу данных и др.

— Последние годы вы консультировали города по всему миру. Какие общие проблемы и методы их решения определили?

— Города мира должны иметь единый проект, что позволит создать пространство для процветания, социальной интеграции и свободы. Нужно больше городского планирования, амбициозных целей и хорошего государственно-частного партнерства для реализации проектов. Внедрение современных технологий станет отличным инструментом для улучшения городов. Уже есть четкая международная повестка — 17 целей ООН в области устойчивого развития, Парижское соглашение против изменения климата, Новая программа развития городов Хабитат ООН. Мы должны идти к этим целям, хотя проекты могут быть сложны для реализации. Но какими бы ни были перспективы развития Барселоны, Киева, Лагоса или Джакарты, важно помнить, что каждый гражданин мира имеет право улучшать жилищные условия в городах. Поэтому двигателем перемен должна стать коллективная воля.

Напомним, ранее мы писали о том, чем живут самые "умные города" нашей планеты: Сантадер, Сингапур и Сонгдо.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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