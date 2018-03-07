США и Евросоюз должны быть готовы к гибридному удару России – МИД Эстонии

Для стран Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда – явление не новое, но сегодня Россия значительно расширила фронт информационной войны

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер призвал НАТО к усилению мер по сдерживанию России. Об этом он заявил во время визита в США, сообщает портал ERR.

"Нарушение общепринятых принципов международного права и несоблюдение Россией взятых на себя обязательств требует усиления мер сдерживания не только в странах Балтии, но и в НАТО в целом", – заявил Миксер.

"Мы всегда соглашались с Соединенными Штатами, что европейские союзники должны увеличивать свои расходы на оборону, и, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Брюсселе", – добавил он.

По его словам, как страны ЕС, так и США должны быть готовы к предотвращению угрозы, исходящей от России.

"Для стран Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда – явление не новое, но сегодня Россия значительно расширила фронт своей информационной войны. Важно, чтобы все общество знало об опасностях и было готово распознавать ложную информацию", – подчеркнул Миксер.

Напомним, Департамент внешней разведки Эстонии сообщил, что информационные атаки РФ на войска НАТО в странах Балтии продолжаются и в 2018 году.

"Информационные атаки на союзнические войска НАТО в Эстонии, Латвии и Литве продолжатся как минимум на уровне 2017 года", – считают эстонские эксперты.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс давно наблюдает за стремительным перевооружением России в последние годы, а недавняя демонстрация нового ядерного оружия и вовсе вывела потенциальную российскую угрозу на новый уровень. Поэтому Альянс активно занимается укреплением своей обороны.