Столица европейской страны страдает от детского ожирения

Сегодня, 19:30

Детей в школах приучают к спорту и правильному питанию


Европейская вело-столица Амстердам страдает от эпидемии ожирения. Чтобы ей противостоять, местные власти взялись за детей. Для школ разработали программу популяризации здорового образа жизни.

Когда в школах Амстердама начали борьбу с детским ожирением, детям бесплатно раздавали фрукты. Спустя некоторое время, дети перестали приносить в качестве перекусов вредную пищу. 

Кроме фруктов, у каждого ребенка – бутылочка с водой. Пить газированные напитки и сок здесь запрещено. Исключение не делают даже на праздник. Если у ребенка день рождения, то угощение также должно быть здоровым. Например, фрукты на шпажках. Или бананы.

Детей приучают не только к здоровому питанию, но и к спорту. Физкультура – два раза в неделю, а спортивные секции работают ежедневно. Баскетбол, дзюдо, футбол или танцы. Дети ищут, что им по душе. А родителям 10 занятий в секции обходятся всего в 5 евро.

Программу по борьбе с лишним весом у детей разработали в мэрии Амстердама 6 лет назад. И ввели в большинстве местных школ. В Амстердаме борются не только с детским ожирением, есть курсы и для взрослых, например – для женщин с лишним весом. Еще в программу входят тренировки на улице, лекции о здоровом питании и психологическая поддержка. За участие в программе женщины платят только 15 евро. Остальное компенсирует местный бюджет.

Несмотря на успехи, в мэрии Амстердама осознают: борьба с ожирением – бесконечный процесс, в котором от горожан зависит больше, чем от власти.

Ранее 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вести борьбу с излишним употреблением сахара на федеральном уровне.

Также в Великобритании собрались запретить рождественский грузовик Coca-Cola. Партия либеральных демократов из Ливерпуля опасается, что реклама нездорового питания может привести к "эпидемии ожирения".
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Источник:

"Сегодня"

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