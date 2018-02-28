Столкновение с рельсовым автобусом в Польше: погибли украинцы

Сегодня, 09:24

Авария произошла минувшим вечером в городе Ополе


Четверо граждан Украины возрастом от 20 до 60 лет стали жертвами аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде в польском городе Ополе, сообщило издание "Гордон".

"Около 19:00 по местному времени по неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat, в котором ехали украинцы, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом, ехавшим из города Ныса", – сообщается на сайте издания со ссылкой на польские СМИ в ночь на среду.

По информации польской полиции три женщины и мужчина – водитель Volkswagen Passat – погибли на месте.

Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.

Движение поездов на участке, где произошла катастрофа, временно прекращено.

Ранее лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в ДТП в Кракове. Автомобиль, в котором ехал президент, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, недавно в американском штате Калифорния попал в ДТП кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
авария, Польша, украинцы, погибли
Источник:

Интерфакс

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