Столкновение с рельсовым автобусом в Польше: погибли украинцы

Четверо граждан Украины возрастом от 20 до 60 лет стали жертвами аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде в польском городе Ополе, сообщило издание "Гордон".

"Около 19:00 по местному времени по неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat, в котором ехали украинцы, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом, ехавшим из города Ныса", – сообщается на сайте издания со ссылкой на польские СМИ в ночь на среду.

По информации польской полиции три женщины и мужчина – водитель Volkswagen Passat – погибли на месте.

Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.

Движение поездов на участке, где произошла катастрофа, временно прекращено.

Ранее лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в ДТП в Кракове. Автомобиль, в котором ехал президент, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, недавно в американском штате Калифорния попал в ДТП кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо.