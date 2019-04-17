Страховая компания АХА пожертвует 10 млн евро на реставрацию собора Парижской Богоматери

Сбор средств начат президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Фото: AFP

Французская страховая и инвестиционная компания АХА пожертвует 10 млн евро на реставрацию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вечером вспыхнул пожар. Об этом говорится в заявлении компании.

"АХА, которая традиционно оказывает благотворительную поддержку в сохранении культурного наследия Франции, внесет свой вклад в усилия по восстановлению собора Нотр-Дам, предоставив 10 млн евро кампании по сбору средств, начатой президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — отмечается в заявлении.

Между тем, в Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери; на данный момент известно, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа; вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

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