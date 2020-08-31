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Страны ЕС объявили санкции против Лукашенко и еще 29 человек

31 августа, 14:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В "черный список" внесли президента Беларуси, его сына и других топ-политиков

Латвия ввела индивидуальные санкции в белорусских политиков, став первыми странами Евросоюза, которые наказали Беларусь за фальсификации на президентских выборах и насилие над участниками вспыхнувших после этого протестов

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Как сообщили 31 августа в пресс-службе латвийского МИД, соответствующее решение было принято главой ведомства Эдгарсом Ринкевичсом по согласованию с его коллегами из других балтийских стран – Литвы и Эстонии.

В список "персон нон-грата" попали 30 топ-политиков из Беларуси, среди которых президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын и помощник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, глава Следственного комитета Иван Носкевич.

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"Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и преследование журналистов и активистов в Беларуси", – говорится в заявлении.

На этом фоне Рига призвала Евросоюз незамедлительно присоединиться к санкциям и также запретить въезд ответственным за фальсификации и насилие над демонстрантами в Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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