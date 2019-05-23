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Страны НАТО подготовили совместный ответ на кибератаки России – МИД Великобритании

23 мая, 10:02

Российские спецслужбы организовали глобальную кампанию, нацеленную на критические объекты инфраструктуры

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен сообщить, что Лондон информировал членов НАТО и другие государства о "подрывной деятельности России в их киберпространстве", сообщила пресс-служба британского МИД.

Хант планирует выступить на конференции по вопросам киберзащиты НАТО в Лондоне, в которой примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. Фрагменты выступления распространила пресс-служба министра.

Он обвинит российские спецслужбы в организации "глобальной кампании", нацеленной на "критические объекты инфраструктуры".

"Эта глобальная кампания также направлена на то, чтобы дискредитировать центральные правительственные сети", - предупредит он.

Хант заявит: "Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев наш Центр национальной компьютерной безопасности поделился информацией и оценками российской киберактивности с 16-ю союзниками по НАТО и с еще большим количеством стран за пределами альянса".

Министр должен напомнить "о попытках России оказать влияние на выборы в США и на Украине", которые "являются нарушением международного права, и пропорциональный ответ на эти действия вполне оправдан".

"У нас есть варианты совместного ответа на любые атаки. Мы должны быть готовы использовать их", - говорится в речи Ханта.

Ранее сообщалось, что в Великобритании создают спецвойска для противодействия России.

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Тег Россия, Великобритания, НАТО, кибератака

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Источник:

Интерфакс-Украина

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