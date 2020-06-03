Стычки с силовиками и беспорядки: в Париже акция против насилия переросла в погромы

В Париже акция протеста, организованная в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией еще в июне 2016 года, переросла в беспорядки и столкновения с силовиками. Об этом заявили в префектуре полиции Парижа.

Первые несколько часов она проходила мирно, однако потом демонстранты начали устраивать погромы. Они также попытались перекрыть бульвар, начали строить баррикады и поджигать мусорные баки, дорожные щиты. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Но разогнать демонстрантов к настоящему моменту жандармам пока не удалось.

Согласно данным полиции, в акции протеста принимают участие более 19 тыс. человек.

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Ранее с предложением провести демонстрацию выступила организация "Правда для Адамы", распространившая свои призывы в социальных сетях. Однако полиции Парижа не согласовала проведение манифестации. Ведь во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

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Напомним, что Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после его задержания. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов.

Акция в Париже происходит на фоне массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Видео: Reuters

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