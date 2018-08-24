"Стыд, позор, пророссийский тролль": в Чехии сорвали речь президента Земана

Начало выступления президента Чехии Милоша Земана на открытии сельскохозяйственной выставки сорвали неодобрительные возгласы со стороны демонстрантов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные издания, люди держали плакаты с надписями "Плоды нашей страны? Земан засеял только злость и страх за наших детей!". И кричали "Стыд, позор, пророссийский тролль".

Также освистали других политиков, в частности председателя Сената Милана Штеха.

На днях в Чехии отмечали 50-летие оккупации российскими войсками, и мероприятия публично проигнорировал президент Земан, который постоянно выражает привязанность к России.

В то же время присутствие на памятной церемонии в центре Праги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша обернулось антипремьерскими выступлениями. Сотни человек в центре Праги освистали премьера.

Ранее сообщалось, что в Чехии тысячи людей вышли на митинги против коммунизма.

Напомним, в августе 1968 года войска нескольких стран Организации Варшавского Договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком – сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Во время беспорядков, возникших в Чехословакии после ввода войск, погибли 137 человек.