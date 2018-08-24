"Стыд, позор, пророссийский тролль": в Чехии сорвали речь президента Земана

Сегодня, 21:08

Людей возмутило игнорирование президентом мероприятий к годовщине российской оккупации


Фото: ČTK

Фото: ČTK

Фото: ČTK

Начало выступления президента Чехии Милоша Земана на открытии сельскохозяйственной выставки сорвали неодобрительные возгласы со стороны демонстрантов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные издания, люди держали плакаты с надписями "Плоды нашей страны? Земан засеял только злость и страх за наших детей!". И кричали "Стыд, позор, пророссийский тролль".

Также освистали других политиков, в частности председателя Сената Милана Штеха.

На днях в Чехии отмечали 50-летие оккупации российскими войсками, и мероприятия публично проигнорировал президент Земан, который постоянно выражает привязанность к России.

В то же время присутствие на памятной церемонии в центре Праги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша обернулось антипремьерскими выступлениями. Сотни человек в центре Праги освистали премьера.

Ранее сообщалось, что в Чехии тысячи людей вышли на митинги против коммунизма.

Напомним, в августе 1968 года войска нескольких стран Организации Варшавского Договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком – сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Во время беспорядков, возникших в Чехословакии после ввода войск, погибли 137 человек.
Чехия, протест, земан

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