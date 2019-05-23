Суд ЕС обязал "союзницу" Путина возместить Европарламенту 300 тысяч евро

Ле Пен уличили в том, что она злоупотребляла средствами Европарламента, выделенными на помощников

Марин Ле Пен. Фото: AFP

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил апелляцию лидера французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощницы. Как сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на суд, политик исчерпала возможности опротестовать приговор и должна будет выплатить порядка 300 тыс. евро.

По его сведениям, суд пришел к мнению, что Ле Пен "не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла ее обязанности".

В июне прошлого года Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес Ле Пен вернуть структуре 300 тыс. евро, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. После этого она обжаловала это решение суда.

Ле Пен уличили в том, что она злоупотребляла средствами Европарламента, выделенными на помощников.

Как известно, Ле Пен неоднократно выступала в поддержку российского президента Владимира Путина и заявляла, что его действия не являются преступными.

В марте 2018 года Ле Пен посетила Москву, где провела ряд встреч с российскими чиновниками, в том числе с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Соцсети шутили, что Ле Пен приехала в Россию за зарплатой.

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