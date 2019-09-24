Суд разрешил эксгумацию праха главного диктатора Испании

Прах Франсиско Франко будет покоиться на одной кладбище с его супругой

Франсиско Франко / Фото: Wikipedia

Испанскому правительству разрешили перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, которые покоятся в мемориальной базилике так называемой Долины павших около Мадрида.

Об этом сообщило местное издание La Vanguardia.

Соответствующее решение было принято членами Четвертой палаты по административным спорам Верховного суда Испании 24 сентября, которые отклонили иск внуков "каудильо", требовавших запретить эксгумацию его останков.

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По решению суда Франко перезахоронят на кладбище Мингоррубио в мадридском пригороде Пардо. Несмотря на то, где что именно здесь покоится прах супруги диктатора, его родственники уже выразили намерение оспаривать это решение в Конституционном суде страны и, если понадобится, в Европейском суде по правам человека.

Они считают, что власти королевства нарушают испанский и европейский законы, дающие преимущественное право семье решать вопрос о судьбе останков своих близких.

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Напомним, что пару лет назад в Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали по требованию испанка Мария Пилар Абель Мартинес, которая в течение десяти лет доказывала свое родство с художником.

Кроме того, ранее в этом году одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств покойного американского артиста Майкла Джексона, потребовали эксгумировать его тело, чтобы доказать, что он был серийным растлителем.

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