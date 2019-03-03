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Сын жертвы "Новичка" требует у Путина выдать отравителей его матери

Сегодня, 12:46

Эван Хоуп просит хозяина Кремля дать британским офицерам допросить агентов ГРУ "Петрова" и "Боширова"

Дон Стерджесс. Фото: Facebook
Дон Стерджесс. Фото: Facebook.
Сын жертвы "Новичка" требует у Путина выдать отравителей его матери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bb0/802/5c7bb08026e5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bb0/802/5c7bb08026e5d.jpg Евросоюз Эван Хоуп просит хозяина Кремля дать британским офицерам допросить агентов ГРУ "Петрова" и "Боширова"

Сын жительницы британского Эймсбери Дон Стерджесс, которая в прошлом году стала жертвой отравления ядом "Новичок", обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь привлечь виновных в смерти его матери к ответственности.

"Британская полиция считает, что к смерти моей матери причастны не менее двух граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", – приводит издание The Mirror текст письма 20-летнего Эвана Хоупа.

Журналистам он выразил надежду, что Путин проявит гуманизм и понимание, назвав его единственным человеком, который может обеспечить свершение правосудия.

"Он должен меня понять … Мне нужна его помощь, чтобы добиться правды для мамы, и я очень на него рассчитываю", – говорит Хоуп.

Молодой человек также заявил, что, в отличие от экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены "Новичком" в Солсбери, их семью Великобритания никоим образом не поддержала. В связи с этим Эван Хоуп чувствует себя преданным властями.

Как мы уже писали, сожитель Стерджесс Чарли Роули, который также был отравлен нервно-паралитическим агентом, утверждает, что подобрал бутылку с ядом, думая что это парфюм.

Напомним, что погибшая 44-летняя женщина побрызгала на оба запястья жидкостью из флакона. По словам Роули, от "парфюма" него исходил странный запах, напоминающий аммиак. Скорее всего, он отравился потому, что дотронулся до ее запястья. 

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Тег Россия, Великобритания, Путин, отравление Скрипаля, новичок, Эймсбери

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