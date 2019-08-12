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Топливный коллапс в Португалии: объявлена чрезвычайная ситуация

Сегодня, 17:18

Португальские АЗС не продают более 100 литров горючего на один грузовик, и 25 литров – на легковушку

В Португалии продолжается начавшийся еще весной топливный коллапс, вызванный протестами водителей бензовозов.

Они объявили забастовку с требованием повысить им заработную плату, утверждая, что до тех пор, пока их условия не будут выполнены, за руль не сядут.

В связи с этим, правительство уже объявило в стране "чрезвычайную энергетическую ситуацию".

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Так, с сегодняшнего дня можно приобрести не более 100 литров горючего на один грузовик, и 25 литров – на легковушку. При этом на отдельных АЗС не продают более 15 литров на одну машину

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При этом уступать бастующие водители бензовозом пока не планируют.

Напомним, в прошлом году топливная паника наблюдалась и в Туркменистане – из-за отмены бесплатной электроэнергии, газа и воды жители столицы, Ашхабада, начали массово скупать бензин.

А вот на заправках в оккупированном Россией Крыму в прошлом году закончился газ, из-за чего на заправках также образовались огромные очереди.

Ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент с целью узнать, какой бензин лучше: украинский или польский. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Португалия кризис бензин водитель забастовка топливо бензовоз топливные баки

Источник: Сегодня

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