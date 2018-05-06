Трамп возмутил Францию неудачным высказываем о парижских терактах

Вчера, 02:20

Президент США заявил, что теракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что теракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие. С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе, пишет 112.ua со ссылкой на AFP.

"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", – сказал он аудитории, напомнив теракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", – добавил Трамп.

При этом он подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Ранее Трамп разозлился из-за пропущенного звонка от Путина.

Также сообщалось, что Трамп хочет сократить количество американских военных в Южной Корее.
Трамп, Дональд Трамп, президент США

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Выход США из ядерной сделки по Ирану может привести к войне - Макрон

5 Мая, 09:49

Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе

США

Фото: AFP

Место встречи Трампа и Ким Чен Ына засекретили

4 Мая, 17:36

Трамп не стал распространяться журналистам о деталях предстоящих переговоров
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

"Полная ерунда": в Белом доме прокомментировали информацию о сокращении военных в Южной Корее

4 Мая, 16:13

Дональд Трамп не просил Пентагон сократить количество военнослужащих 

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп хочет сократить количество американских военных в Южной Корее

4 Мая, 11:01

По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая идет на содержание контингента
Загрузка...