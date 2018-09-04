Трамп заставил Германию изменить позицию по НАТО – дипломат

Еще год назад не было политической воли для того, чтобы повышать уровень оборонных расходов с 1,18% ВВП хотя бы до 1,5%

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отмечает, что благодаря позиции Соединенных Штатов о повышении расходов на оборону стран НАТО, в Берлине появилась политическая воля для этого шага. Об этом дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

"Как ни странно, но вопреки, а может и благодаря давлению США позиция Германии по НАТО стала даже более решительной. Еще год назад не было политической воли для того, чтобы повышать уровень оборонных расходов с 1,18% ВВП хотя бы до 1,5% (я уже не говорю о 2%, как должно быть согласно решению Уэльского саммита). А сегодня есть решение, что показатель в 1,5% будет достигнут в течение нескольких лет", – отметил посол.

Мельник не исключает, что в дальнейшем объем расходов будет расти еще больше. "Прежде всего речь идет о расходах на модернизацию. И по этому поводу в правительстве есть консенсус", – сказал Мельник.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.

Как известно, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРГ за объем средств, выделяемых на оборону.