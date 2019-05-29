Трансгендер стал мэром итальянского города
Ранее Джанмарко Негри звали Мария
Трансгендер впервые стал мэром города в Италии, передают "Сегодня".
Джанмарко Негри возглавил город Тромелло. Он защищал права сексуальных меньшинств, поэтому стал популярным политиком в городе.
Стоит отметить, что ранее Джанмарко звали Мария. Четыре года назад девушка решила сделать операцию по смене пола. Говорит – что всю жизнь чувствовала себя мужчиной.
По результатами выборов Негри получил более 37,5 процентов голосов. Он боролся еще с тремя кандидатами на должность мэра Тромелло.
А вот в США трансгендер претендует на пост губернатора штата.
Как мы писали ранее, в Нидерландах впервые выдали паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца.
Паспорт выдали Леоне Зекерс 57 лет. В документе пол указали как "X".
Рожденный мужчиной, в 2001 году Зекерс перенес операцию, чтобы стать женщиной, но теперь идентифицирует себя как интерсексуал.
Зекерс выиграл судебный процесс, и судьи постановили, что отказ регистрации в качестве нейтрального пола является "нарушением частной жизни, самоопределения и личной автономии".
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