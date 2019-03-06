Требовали 9 млн евро в криптовалюте: в Норвегии полгода не могут найти похищенную жену миллионера
Полиция не рассчитывает найти женщину живой
У полиции нет никаких доказательств, что похищенная осенью 2018 года жена норвежского магната Тома Хагена все еще жива. Похищение Анны-Элизабет Фалькевик Хаген было тщательно подготовленным преступлением, заявило следствие, сообщает NRK.
68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик Хаген пропала 31 октября из собственного дома под Осло. Следователи не обнаружили следов взлома или проникновения в дом, но Том Хаген нашел в доме записку с требованием выкупа. Похитители потребовали 9 млн евро в криптовалюте monero.
В записке похитителей, написанной на плохом норвежском языке, содержались явные угрозы жизни Анны-Элизабет Фалькевик. Полицейские рекомендовали близким женщины не платить выкуп.
Полицейские опасаются, что женщину убили – нет никаких доказательств, что Анна-Элизабет Фалькевик жива, заявил следователь полиции Томми Бреске.
Полиции во второй половине января удалось связаться в интернете с предполагаемыми похитителями, но получить доказательства, что женщина еще жива и находится у них, не удалось. В последнее время контактов с ними у следователей не было. По словам помощника адвоката семьи Хаген, похитители используют "одностороннюю связь".
Из-за угроз в записке полиция более двух месяцев скрывала от общественности детали дела Фалькевик, информация о ее похищении была обнародована только в 2019 году. С тех пор полиция получила более 1500 обращений от жителей Норвегии, пытавшихся помочь следствию, однако ни одно из них не дало результатов.
Следователям удалось установить, что похищение Анны-Элизабет Фалькевик планировалось в течение долгого времени. Согласно версии полиции, злоумышленники спланировали его после газетной публикации, посвященной Тому Хагену — статья была опубликована в июле 2018 года в ограниченном доступе. Вскоре после ее появления создан анонимный криптовалютный счет, который следствие связывает с похитителями. Редакция газеты, опубликовавшей статью, предоставила полиции данные, по которым можно идентифицировать читателей.
Томас Хаген — инвестор в проекты в сфере недвижимости и энергетики. Он входит в топ-200 богатейших людей Норвегии, его состояние оценивают в 170 млн евро. Супруги женаты с 1972 года. У них трое детей.
Кроме того, полиция разыскивает двоих неизвестных мужчин, замеченных за несколько часов до похищения Анны-Элизабет Фалькевик возле офиса ее мужа. Эти люди попали в объектив камеры наблюдения и полиция пока не выяснила, что они делали в этом районе ранним утром.
Жена норвежского миллионера Тома Хагена Анна-Элизабет Фалькевик-Хаген исчезла из своего дома Леренскуге:
Ранее мы писали, что в России похитили директора Burger King и потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей. Позже женщину нашли убитой.
Также сообщалось, что поиски пропавшей 35 лет назад девушки привели на могилу в Ватикане. 15-летняя Эмануэла была похищена, а Ватикан долгие годы вел переговоры с теми, кто выдавал себя за похитителей девушки.
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